Die Hintergründe für die Schüsse auf einen 25-Jährigen im Hemshof sind weiter offen. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus und will sich aus ermittlungstaktischen Gründen erst einmal nicht näher zu dem Fall äußern.

Fest steht: Der 25-jährige Albaner wurde in der Nacht zum Samstag von mehreren Schüssen getroffen. Die alarmierte Polizei fand das schwer verletzte Opfer um 2.15 Uhr in der Hartmannstraße im Schnee liegend vor. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Lebensgefahr bestand nicht.

Um 2 Uhr, also eine Viertelstunde zuvor, war es in einer Kneipe in der nahegelegenen Dessauer Straße zu einer Schlägerei gekommen. Ob der 25-Jährige daran beteiligt war und dies bei der anschließenden Schießerei eine Rolle spielen könnte, wird laut einem Polizeisprecher noch ermittelt. Die räumliche Nähe und die enge zeitliche Abfolge der Ereignisse könnten dafür sprechen. Die Hintergründe und die Frage, wer geschossen habe, würden noch ermittelt. Auf den öffentlichen Zeugenaufruf der Polizei habe sich bisher niemand gemeldet.