In der Ludwigshafener Gartenstadt glänzt ein neuer Stolperstein im Boden vor dem Anwesen in der Königsbacher Straße 37. Der Stein erinnert an Richard Hammer. Als Journalist, SPD-Stadtrat und Mitglied der freireligiösen Gemeinde war er den Nazis in die Quere gekommen – sie inhaftierten ihn 1933. Schüler der Integrierten Gesamtschule haben sein Leben rekonstruiert.

Richard Hammer war eine schillernde Persönlichkeit in Ludwigshafen der 1930er Jahre. Als Journalist und Chefredakteur war er für die „Pfälzische Post“ verantwortlich,