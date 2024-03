Als einen „Schritt in Richtung zukunftsfähiger Nahversorgung in Rheingönheim“ sieht die dortige CDU den Start des Bebauungsprojekts auf dem Gelände des Turnvereins. Am Hohen Weg sollen sich ein Nahversorger (Aldi Süd) und eine Bäckerei mit Café (Görtz) ansiedeln. Neben Wohnungen soll auch eine Tagespflegeeinrichtung für Senioren gebaut werden.

Den Planungen hatte der Stadtrat am Montag im nicht-öffentlichen Teil seiner Sitzung zugestimmt. „Nach intensiven Verhandlungen und dank der unermüdlichen Bemühungen des Ortsvorstehers Wilhelm Wißmann markiert dieses Projekt einen wesentlichen Fortschritt“, meint CDU-Ortsvereinsvorsitzender und Ortsbeirats-Fraktionssprecher Joachim Zell. Trotz anfänglicher Widerstände und Bedenken wegen des zu erwartenden Verkehrsaufkommens, der Art der Bebauung und des spezifischen Angebots habe der Ortsvorsteher einen Konsens im Ortsbeirat herstellen können. Dazu habe er auch mit der Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft (WEG) und der Stadtplanung zusammengearbeitet.

Das Projekt sieht aus Sicht der CDU vor, lokale Bedürfnisse durch eine ausgewogene Mischung aus Wohnraum und Einzelhandelsflächen zu adressieren, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Nahversorgung liegt. „Die geplante Entwicklung wird nicht nur den Zugang zu täglichen Gütern und Dienstleistungen vereinfachen, sondern auch neue Wohnmöglichkeiten schaffen und somit zur Aufwertung des gesamten Stadtteils beitragen.“ Zell und Wißmann sehen die Chance, ein lebendiges Ortszentrum zu schaffen, das den Zusammenhalt stärke und zur Lebensqualität beitrage.

Noch Fragen?

Im Büro des Ortsvorstehers in der Hauptstraße 210 kann der jeweilige Projektstand abgefragt werden, unter Telefon 0621 504-2157 oder per E-Mail an martina.majorosi@ ludwigshafen.de.