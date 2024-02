Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine wichtige Entscheidung für die Entwicklung Rheingönheims hat der Stadtrat am Montag in nicht-öffentlicher Sitzung getroffen: Auf dem städtischen Areal am Hohen Weg, derzeit vermietet und genutzt vom TVR, sollen künftig ein Nahversorger, Wohnungen, eine Tagespflegeeinrichtung für Senioren und eine Bäckerei mit Café das Leben im südlichen Stadtteil bereichern. Ein Überblick.

Um das Vorhaben umzusetzen, wird auch der TV Rheingönheim eine Teilfläche aus eigenem Besitz einbringen. Über eine zweistufige Konzeptvergabe hat die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft