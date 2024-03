Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An der Rheinallee ist am Montag an der Gneisenaustraße die vierte Ampelanlage in den Regelbetrieb gegangen. Sie befindet sich zwischen Walzmühle und Wittelsbachstraße und sei eine sinnvolle Ergänzung in der Verkehrsregelung, betonte der Beigeordnete Alexander Thewalt (parteilos).

Gerade die Stelle am „Knick“ sei ein guter Standort für die „Lichtsignalanlage“, wie die Fußgängerquerung per Ampel im Verwaltungsdeutsch genannt wird. „Die