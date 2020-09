Die großen Ankermieter H&M, C&A Peek&Cloppenburg und Zara haben ihre langfristigen Mietverträge in der Ludwigshafener Rhein-Galerie verlängert. Das hat der neue Centermanager Patrick Steidl auf Anfrage mitgeteilt. Der 41-jährige Betriebswirt hat den Chefposten in dem Einkaufszentrum, das im September sein zehntes Jubiläum feiert, Anfang August von Christoph Keimes übernommen. Keimes führt nun, wie berichtet, die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft Lukom. Auch New Yorker bleibt der Rhein-Galerie erhalten.

Einige Geschäfte ziehen um

Ebenso wie der Geschenkartikelanbieter Nanu-Nana, die Telekom und die Sparkasse werde das Modelabel innerhalb des Centers umziehen, informierte Steidl über anstehende Veränderungen. New Yorker belege derzeit noch Flächen, die demnächst für den Einzug des Drogeriemarktes Müller umgebaut werden. Müller wird künftig auf zwei Etagen neben dem Elektronikmarkt Saturn und der Thalia-Buchhandlung im hinteren Teil des Einkaufszentrums zu finden sein.

Neue Mieter kommen

Neue Filialen werden Steidl zufolge Apollo-Optik, Eyes&More sowie Jedi Sports eröffnen. Auch ein regionales Autohaus, das derzeit noch im Rathaus-Center vertreten ist, zieht an den Fluss um. Steidl bedauert, dass Bonita, Hallhuber und Promod ihre Geschäfte in der Galerie aufgegeben haben. Die Filialisten seien coronabedingt bundesweit in die Insolvenz gegangen. In der Vorwoche war bekannt geworden, dass der Kaffeeanbieter Tchibo und die Ludwigshafener Bäckerei Görtz sich nach zehn Jahren aus dem Einkaufszentrum zurückziehen.