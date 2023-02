Die Reifen von insgesamt acht Dienstwagen der Stadtverwaltung Ludwigshafen sind in den vergangenen Tagen zerstochen worden. Laut Polizei waren sieben betroffene Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Otto-Stabel-Straße (Mitte) abgestellt, wo der Reifenstecher am Mittwochnacht zustach. Bereits am Vorabend wurden alle vier Reifen eines Fahrzeugs der städtischen Verkehrsüberwachung in der Berliner Straße (Mitte) zerstört. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Die Ermittler prüfen einen möglichen Zusammenhang zu einem Vorfall am Samstag, bei dem zwei Dienstfahrzeuge der Stadt Ludwigshafen in der Rheinstraße am Oppauer Friedhof angezündet wurden. In der Nacht auf den 11. Januar hatten zudem Unbekannte zehn Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks in der Achtmorgenstraße (Mundenheim) beschädigt. An Autos der Verkehrsüberwachung wurden unter anderem Reifen zerstochen und Scheiben eingeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den aktuellen Fällen unter Telefon 0621 9632122.