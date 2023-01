Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch zwischen 23 Uhr und 6.30 Uhr auf das Gelände der Stadt Ludwigshafen in der Achtmorgenstraße (Mundenheim) eingestiegen und haben dort laut Polizei zehn Autos beschädigt. Nach RHEINPFALZ-Informationen handelt es sich dabei um jene Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks, die zur Verkehrsüberwachung – wie etwa Geschwindigkeitskontrollen – eingesetzt werden. An den Autos seien unter anderem Reifen zerstochen und Scheiben eingeschlagen worden. Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen in der Achtmorgenstraße gesehen oder den Vorfall beobachtet? Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.