Zwei Dienstfahrzeuge der Stadt Ludwigshafen sind am Samstag gegen 19.30 Uhr in der Rheinstraße (Oppau) ausgebrannt. Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge ist der Brand mit Absicht gelegt worden. Die Autos gehören dem Fuhrpark des Entsorgungsbetriebs und der Verkehrstechnik. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die beiden städtischen Fahrzeuge waren am Oppauer Friedhof geparkt. Wer das Feuer gelegt haben könnte, ist noch völlig unklar. Die Polizei sucht Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773. Die Polizei geht bisher nicht davon aus, dass es einen Zusammenhang mit einer anderen Sachbeschädigung des städtischen Fuhrparks gibt. In der Nacht auf den 11. Januar hatten Unbekannte zehn Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks in der Achtmorgenstraße (Mundenheim) beschädigt. An Autos der Verkehrsüberwachung wurden unter anderem Reifen zerstochen und Scheiben eingeschlagen.