Von der Baustelle in den Gerichtssaal: Das Abrissunternehmen Moß fordert von der Stadt nachträgliche Zahlungen in Höhe von 5,6 Millionen Euro. Es geht dabei um Mehrkosten für Material und Montage der stabilisierenden Stütztürme beim Rückbau der Pilzhochstraße. Ein Vergleich ist am Dienstag gescheitert.

Es ist eine zähe Verhandlung im Saal 10 der 6. Zivilkammer des Landgerichts, der Richterin Ina Busch vorsitzt. Sie ist bestens informiert über den seit Samstag in nicht