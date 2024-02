Das Wandern bei der Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins (PWV) bekommt immer mehr Zulauf. Bei der Mitgliederversammlung der 1902 gegründeten ersten von inzwischen 186 Ortsgruppen der Pfälzer Wanderorganisation freute sich der Vorsitzende Helmut Boos, dass mit der Steigerung auf 454 Mitglieder im vergangenen Jahr der Aufwärtstrend anhielt. Das mache sich auch in der zunehmenden Zahl der Wanderer bemerkbar, die Woche für Woche mit dem Verein meist im Pfälzerwald und im Odenwald unterwegs sind.

Ungewöhnlich Angebote

Boos sieht die steigende Attraktivität seines Vereins auch in neuen ungewöhnlichen Angeboten: So können alle Mitglieder der vier Ludwigshafener PWV-Ortsgruppen Ludwigshafen-Mannheim, Rheingönheim, Oggersheim und Oppau erstmals in diesem Jahr auch einmal an einer Wanderung der drei anderen Ortsgruppen teilnehmen. Noch ein Pluspunkt: Der Hauptverein in Neustadt mit dem neuen Geschäftsführer Florian Bilic hat den „Hüttengutschein“ als originelles Geschenk geschaffen. Damit kann der Beschenkte in allen etwa 100 Hütten des PWV Speisen und Getränke erwerben.

Kalmithaus: Finanzielle Situation verbessert

Davon kann auch das vereinseigene bewirtschaftete Kalmithaus auf dem höchsten Berg des Pfälzerwalds profitieren: Das einstige „Sorgenkind“ der Ortsgruppe hat im vergangenen Jahr, so Boos, „seine finanzielle Situation deutlich verbessert“. Grund dafür sind gegenüber dem Jahr 2022 zunehmende Besucherzahlen in der Hütte auf dem 683 Meter hohen Berg bei Maikammer nach Ende der Corona-Krise – und vor allem eine erheblich bessere Witterung.