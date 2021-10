Der Bäckerei-Unternehmer Peter Görtz ist neuer Vorsitzender des Grünen Kreises. Seit mehr als 50 Jahren engagiert sich der Verein in der Stadt für mehr Grün im öffentlichen Raum und hat mittlerweile rund 2000 Bäume gepflanzt.

Die Bäume werden mit Spendengeldern von Ludwigshafener Bürgern, Vereinen, Firmen und Institutionen gekauft. Nach Vereinsangaben sind mittlerweile 200.000 Euro gesammelt und investiert worden. Das Geld wird beispielsweise für Bäume zu Ehren von Geburten und Geburtstagen, Hochzeitstagen, Firmen- und Vereinsjubiläen gespendet. Aktionen mit den Grundschulen gehören zum pädagogischen Teil der Vereinsarbeit. Gegründet wurde der Grüne Kreis im Januar 1967.

Peter Görtz löst den langjährigen Vereinsvorsitzenden Michael Cordier ab, der sich auf der Mitgliederversammlung nicht mehr zur Wahl stellte und den Geschäftsführer der gleichnamigen Bäckereikette als seinen Nachfolger vorschlug. „Als Bäcker haben wir eine enge Verbindung zu den Menschen in Ludwigshafen und ein unmittelbares Interesse an der Verbesserung der Lebensbedingungen in unserer Region und Stadt“, sagte Peter Görtz in seiner Vorstellungsrede. Als Unternehmer sei er davon überzeugt, dass es nur gemeinsam vorangehe und es wichtig sei, dass möglichst alle mit anpacken. „Es ist deshalb selbstverständlich für mich, auch persönlich meinen Beitrag zu leisten“, so Görtz.

Neuer Internetauftritt

Der neue Vorsitzende wurde ebenso wie die weiteren Vorstandsmitglieder einstimmig von den Mitgliedern gewählt. Michael Cordier berichtete von 25 Baumpflanzungen in der abgelaufenen Saison, unter anderem im Ebert- und im Zedtwitzpark. Die Aktion „Kinder pflegen Blumen“ habe leider coronabedingt ausfallen müssen. Ein neues Logo und ein neuer Auftritt im Netz seien erarbeitet worden. Die Facebook-Seite des Vereins sei aktualisiert worden.

„Mein herzlicher Dank geht an Michael Cordier und alle ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder für die lange Arbeit. Die Aufgaben des Grünen Kreises könnten kaum drängender und aktueller sein. Wir wollen in unserer Stadt einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, sagte Görtz. Der Klimawandel mache vielen angestammten Baumarten das Leben schwer. In den nächsten Jahren müssten Baumarten gepflanzt werden, die besser mit den klimatischen Bedingungen zurechtkommen. Mehr Bäume sorgten für mehr Lebensqualität in der Stadt. Der neue Vorsitzende rief alle Bürger auf, den Grünen Kreis zu unterstützen. Unterstützt wird Görtz von Gabriele Bindert, Leiterin des Grünflächenamts der Stadt, die zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck übernahm die Schirmherrschaft für den Verein.

Kontakt

Weitere Infos zum Verein im Netz unter gruenerkreis-ludwigshafen.de.