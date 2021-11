Die Bezirkssynode Ludwigshafen hat am Freitagabend Pfarrer Paul Metzger zum Dekan des Kirchenbezirks gewählt. Er tritt zum Mai 2022 die Nachfolge von Barbara Kohlstruck an, deren Amtszeit im April endet. Der 48-Jährige, der seit 2017 Pfarrer in Ludwigshafen-Pfingstweide ist, war der einzige Bewerber und erhielt 42 Ja-Stimmen von 69 Stimmberechtigten. Vier Wahlberechtigte enthielten sich, wie das Protestantische Dekanat mitteilt. Metzger ist bereits Stellvertreter für die scheidende Dekanin Barbara Kohlstruck. Sie stellte sich nicht erneut zur Wahl, da sie im kommenden Jahr in den Ruhestand tritt. Zum Dekanat Ludwigshafen gehören rund 35.000 Gemeindemitglieder in 14 Kirchengemeinden mit insgesamt 20 Kindertagesstätten. Eine Dekanin oder ein Dekan wird für zehn Jahre von der Bezirkssynode gewählt. Sie sorgen für das kirchliche Leben im Kirchenbezirk, vertreten den Bezirk in der Öffentlichkeit und erfüllen Aufgaben der Verwaltung.