Im Nachholspiel der Zweiten Pfalzliga hat der TTC Oppau II Lokalkonkurrenten TTV Mutterstadt II bezwungen. Der TTC Oggersheim feierte im Oberliga-Derby einen Sieg beim TTF Frankenthal.

Mit einem deutlichen 9:3-Erfolg beim TTV Mutterstadt II hat sich der TTC Oppau II den zweiten Tabellenplatz zurückerobert und seine Ambitionen im Meisterschaftsrennen unterstrichen. Die Gäste starteten gut in die Partie, gewannen alle drei Doppel und das vordere Paarkreuz. Mutterstadts Gustav Knapek bremste den Siegeszug des TTC nur kurz. Nicolas Berg, der später auch sein zweites Einzel gewann, stellte den ursprünglichen Abstand umgehend wieder her.

Einen wahrlich großen Siegeswillen bewies Markus Zeitz, der sich bereits im Eingangsdoppel leicht am Rücken verletzt hatte. „Trotzdem hat er auf die Zähne gebissen und noch beide Einzel gewonnen. Das war eine starke Leistung“, zollt Marvin Weiß dem Teamkollegen Respekt.

Oggersheim schlägt Verfolger

Mit dem Erfolg im Nachholspiel hat sich der TTV Oppau II in der Tabelle am TTC Altrip vorbei auf den zweiten Platz geschoben, der am Ende der Saison zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Ersten Pfalzliga berechtigt. „Insgeheim liebäugeln wir schon etwas mit dem Aufstieg“, gibt Weiß zu. „Aber wir spielen jetzt einfach die Runde zu Ende und schauen, was dabei herauskommt“, erklärt er, um nicht zu viel Druck aufzubauen.

Nach dem Verlust der Oberliga-Tabellenführung am vergangenen Spieltag hat sich der TTC Oggersheim wieder von seiner starken Seite präsentiert: Im Spitzenspiel beim drittplatzierten TTF Frankenthal gewann der TTC mit 6:4. Die 2:0-Führung aus den Doppeln verspielte das erste Paarkreuz direkt wieder. Nachdem es im hinteren Paarkreuz eine Punkteteilung gab, ging es ausgeglichen 3:3 in den zweiten Durchgang. Dort entschieden Pawel Foltanowicz, Francesco Maragioglio und Sascha Gemar mit drei Siegen am Stück die Partie. Der Punktverlust von Kevin Rief, der zuvor sein erstes Einzel gewonnen hatte, war noch Makulatur.