Nach drei erfolgreichen Jahren in der dritten Liga will Nils Röller aus Mutterstadt sich im Profihandball etablieren. Der 20-Jährige hofft in Göppingen auf Einsätze in der Bundesliga und in der Euroleague.

Das sei der Grund, weshalb der 20 Jahre alte Kreisläufer, der aus Mutterstadt stammt, sich dem Bundesligisten FrischAuf Göppingen angeschlossen hat. Seit dem 1. Juli steht der U19-Vize-Weltmeister,