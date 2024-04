Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Huch, woher taucht dieses Tanz-Ensemble plötzlich auf? Und warum meint die Gründerin Luna Olivia Vögeli mit ihrer Talking Modern Dance Crew eine Lücke in der Region zu schließen? Sie will puren Tanz zeigen, mit dem erfahrene Erwachsene aus der Tiefe der menschlichen Seele zu den Zuschauern sprechen – demnächst in Maudach. Ein ambitioniertes Projekt, das den Schulterschluss zwischen Profis und gut ausgebildeten Hobbytänzern sucht.

Auf eine emotionale Reise will Luna Olivia Vögeli ihre Zuschauer mitnehmen und legt Wert darauf, damit auch Laien zu erreichen, die tiefgründigen Tanz lieben, aber im Theater