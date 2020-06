Am nördlichen Ortsrand von Oggersheim kann gebaut werden. Nachdem Anfang Mai die Arbeiten an der Kita in der Adolf-Diesterweg-Straße begonnen haben, stimmte der Ortsbeirat auch den vorgestellten Planungen für fünf Wohngebäude am Rande des Friedhofs zu.

Sollte der Stadtrat in seiner Sitzung Ende Juni ebenfalls zustimmen, könnte es bald losgehen. „Wir werden im Juli den Bauantrag stellen“, kündigte Hanno Babelotzky von der Stadtplanung an. Weder aus den Gremien noch aus der Bürgerschaft gab es Einwände gegen das Neubauprojekt, das die GAG an den Generalunternehmer Weissenburger Bau vergeben hat. „Wir rechnen hier mit Mietpreisen von 6,40 Euro pro Quadratmeter“, sagte der Technische Leiter der GAG, Klaus Schäffner.

Er erläuterte die Besonderheiten der Planungen für die fünf Wohngebäude, auf die sich 84 Wohnungen und knapp 7000 Quadratmeter Wohnfläche verteilen sollen. „Zwei Gebäude erhalten einen Fahrstuhl bis in den Keller und sind damit komplett barrierefrei.“ Ansonsten seien die ebenerdigen Erdgeschosswohnungen in allen fünf Häusern barrierefrei. „Außerdem planen wir mit 1,5 Stellplätzen pro Wohnung.“

Start: Ende 2020/Anfang 2021

Die Randlage mache die Erschließung nicht einfacher. So ist für das Gebiet eine 300 Meter lange Erschließungsstraße vorgesehen die – eine weitere Besonderheit – Bestandteil des Vertrags mit dem Generalunternehmer ist. „Die Straße wird privat finanziert“, so Schäffner, der außerdem auf die attraktive Bauweise verwies. „Wir haben zum Teil bodentiefe Fenster. Das ist eigentlich ein Merkmal von höherpreisigerer Bebauung.“ Weil am nördlichen Ortsrand weder Gas- noch Fernwärmeleitungen liegen werden die Häuser mit einer flüssiggasbetriebenen Elektrowärmepumpe beheizt. Gemeinsam mit Babelotzky hofft er Schäffner, dass es bald losgeht. „Wir rechnen mit einem Baubeginn Ende 2020, spätestens Anfang 2021.“