Wie man den Titel des neuen Familienstücks am Nationaltheater Mannheim aussprechen soll, weiß man hinterher immer noch nicht. Dass sich aber ein grandioses Stück Theater hinter „CHRRRRSCHHHHHH – In den Wald!“ verbirgt, war schnell klar. Daniel Cremer, leidenschaftlicher Theatermacher mit Vision, lässt in seiner „Waldrevue“ nicht nur die Probleme aller Wesen in der heutigen Welt aufscheinen, sondern auch deren Lösung.

Und so befindet man sich in seinem neuen Stück mit viel zeitgemäßer Pracht in Kostüm-, Bühnen- und Videobild sinnigerweise genau am Rand zwischen