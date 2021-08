Für rund 55 Millionen Euro entsteht seit Jahresanfang ein Neubau am St. Marienkrankenhaus in der Gartenstadt. Bis Ende 2022 soll das Haus mit Operationssälen, Palliativstation und Kinderklinik fertig sein. Das Land übernimmt rund 40 Millionen Euro der Kosten, 15 Millionen Euro steuert das Krankenhaus bei. Woher die fehlenden zwei Millionen Euro kommen sollen und wofür das Geld ausgegeben werden soll, das haben die Verantwortlichen am Freitag erläutert.

Von einem Jahrhundertwerk sprechen Marcus Wiechmann, der Geschäftsführer der St. Dominikus Krankenhaus und Jugendhilfe-Gesellschaft, und Jörg Hoffmann, Chefarzt der Medizinischen Klinik 1. Denn eine so große Baustelle wie diese habe es seit Bestehen des Marien noch nicht gegeben. Die neuen Räume machten es möglich, dass es künftig einen zentralen Operationssaal geben wird, die Kinderklinik (Pädiatrie) aus Mundenheim in die Gartenstadt umziehen und die Palliativstation modernisiert werden kann, erläutern die Chefs.

Eine „hohe Förderquote“ nennt Wiechmann die 40 Millionen Euro, mit denen sich das Land Rheinland-Pfalz an dem Großprojekt beteiligt. Aber obwohl das Krankenhaus auch einen hohen Eigenanteil beisteuert, reicht das vorhandene Geld nicht für die Verwirklichung der Pläne. Zwei Millionen Euro sollen daher durch eine Spendenkampagne unter dem Motto „Das St. Marien will wachsen!“ eingespielt werden.

„Ort der Stille“ zum Trauern und Abschiednehmen

Pflegemanagerin Rita Schwahn ist daher seit Jahresanfang auch Fundraisingbeauftragte des Krankenhauses. Denn die fehlenden zwei Millionen Euro sollen durch Spenden gesammelt werden. Schwahn betont, dass das Geld gebraucht wird, damit sich Patienten und Mitarbeiter in dem neuen Gebäude wohlfühlen. Denn die Gestaltung der Zimmer und besonderer Räume wird nicht gefördert. Für die Palliativstation ist ein sogenannter „Ort der Stille“ geplant, in dem Angehörige ohne Zeitdruck Abschied nehmen und trauern können. Außerdem sollen sowohl die Palliativstation als auch die Kinderklinik mit einem besonderen Farbkonzept gestaltet werden. Ulrich Merz, Chefarzt der Kinderklinik, nennt diese Gestaltung ein „herausragendes Thema“. Er spricht von einer angstfreien Kinderklinik.

Einige Unterstützer hat Rita Schwahn für die Kampagne bereits gewonnen. Der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan wirbt mit einem Trailer für das Projekt. Das Unternehmerpaar Elke und Markus Sigle, die im Vorjahr die Bäckerei Theurer übernommen haben, unterstützt die Spendenaktion ab Mitte November mit einem „Herzensbrot“ und einem „Mutmuffin“. Beim Kauf des Brots kommen 50 Cent, bei einem Muffin 20 Cent dem Marienkrankenhaus zugute. Sigle sieht sich als Unternehmer in einer sozialen Verantwortung und will seine täglich 10.000 Kunden mit der Aktion auf die Krankenhaus-Kampagne aufmerksam machen.

