Die SPD verliert einen Aktivposten und ihre Fraktionssprecherin im Ortsbeirat Süd. Die im November einstimmig zur Parteichefin in der Südlichen Innenstadt gewählte Diplom-Psychologin hat sich bei der Stadtverwaltung auf einen Arbeitsplatz beworben und eine Zusage erhalten. Künftig ist sie als Sekretärin im Büro von SPD-Ortsvorsteher Andreas Rennig (Gartenstadt) tätig. Der Job ist laut Gemeindeordnung nicht vereinbar mit ihrem politischen Amt im Ortsbeirat Süd, weshalb sie gezwungen war, ihr Mandat abzugeben. Die Mittfünfzigerin war Amtsinhaber Christoph Heller (57, CDU) bei der Ortsvorsteherwahl 2019 unterlegen. „Ich bedauere ihr Ausscheiden sehr, wir sind immer freundschaftlich miteinander umgegangen“, sagt Heller. In der Sitzung am 26. Januar wird er Schmitt verabschieden. Für sie rückt Heller zufolge SPD-Parteichef David Guthier (31) nach.