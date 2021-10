Für Schüler ab zwölf Jahren gibt es in Ludwigshafen ein neues Impfangebot auf Initiative des Landesimpfzentrums und der Stadtverwaltung.

Ab sofort bis 12. November vermittelt das Landesimpfzentrum, das sich seit 1. Oktober im Standby-Modus befindet, Impftermine für Schüler ab zwölf Jahren in Ludwigshafen. Hierzu können sich Schüler und ihre Eltern beim Landesimpfzentrum melden: unter Telefon 0621 504-6702-6703, jeweils montags bis freitags, von 9 bis 16 Uhr. Die Mitarbeiter organisieren dann die Termine für die Schüler bei niedergelassenen Ärzten.

Geimpft wird mit dem Impfstoff von Biontech. Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren benötigen die Einwilligung der Eltern. Diese müssen auch bei den Impfterminen dabei sein. „Da wiederkehrend Neuinfektionen in der Altersgruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen zu verzeichnen sind und eine geringe Impfquote in dieser Altersgruppe besteht, haben sich die Stadt Ludwigshafen und die Koordinatorin des Landesimpfzentrums in der Walzmühle dazu entschieden, dieses besondere Serviceangebot für Schüler und ihre Angehörigen anzubieten“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).