Es war ein Projekt, das es so noch nie gab: Im Kampf gegen Covid-19 wurde in der Walzmühle ein Impfzentrum aufgebaut. Nach neun Monaten Betrieb ist dort jetzt Schluss. Was die Koordinatoren bei ihrer Arbeit erlebt haben und welche Freude Trockeneisschaufeln auslösen können, das haben sie im Nachhinein verraten.

Am liebsten hätte ich 15 Köpfe gehabt“, beschreibt Ramona List ihre Gefühlslage, wenn sie an die Anfänge des Ludwigshafener Impfzentrums zurückdenkt. Vor ziemlich genau