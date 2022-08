„Save the rave, fuck the war“: Unter diesem Motto findet am 3. September von 12 bis 24 Uhr die zweite Auflage des Techno-Festivals an der Großen Blies statt. 15.000 Euro Förderung erhält der eintägige Rave in diesem Jahr vom Landeskulturministerium. „Das Blies-Festival bringt internationale Jugend- und Tanzkultur nach Ludwigshafen“, teilt hierzu Ministerin Katharina Binz mit. „Das Festival macht Ludwigshafen am 3. September erneut zu einem Treffpunkt für alle, die unter freiem Himmel zu elektronischer Musik tanzen wollen“, so die Grünen-Politikerin.

Das Blies-Festival bietet internationalen Künstlerinnen und Künstler eine Bühne, die DJs und DJanes kommen unter anderem aus London, Kiew und den USA. Die Macher setzen nach eigenen Angaben nicht auf Masse: „Als junges Kulturfest zeichnen wir einen bewussten Gegenentwurf zum kommerziellen Ausverkauf der riesigen Techno-Events. Wir sind nicht profitorientiert, sondern fördern einen niederschwelligen Zugang zum Rave als Erlebnis, bei dem für viele Musikfans eine besondere kollektive Energie spürbar wird“, sagt Projektleiter Jozic. Erwartet werden am 3. September rund 3000 Techno-Fans. Die Stadt Ludwigshafen selbst steuert 30.000 Euro zur Veranstaltung bei, Hauptsponsor ist den Verantwortlichen zufolge die BASF.