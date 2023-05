Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Klinikum Ludwigshafen ist Feuer unter dem Dach. Klinikleitung und Betriebsrat liegen über Kreuz, was den Umgang mit nicht geimpften Mitarbeitern betrifft. Der Streit entzündet sich an Einschränkungen und möglichen Kündigungen – die Geschäftsführung will die Daumenschrauben anziehen.

Laut Betriebsrat hat das Klinikum formuliert, dass Neueinstellungen sowie Vertragsverlängerungen nur noch gegenüber geimpften Mitarbeitern erfolgen sollen. Zudem sei geplant,