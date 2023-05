Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Winterpause ist vorbei für die Zweitliga-Faustballer des TB Oppau. Am Samstag (15 Uhr) steht der nächste Spieltag an. Dann trifft der TBO auf Griesheim und Karlsdorf. Zum ersten Mal in der Spielzeit darf Oppau zu Hause ran. Für einen Akteur aus dem Team von Trainer Matthias Bog beginnt dann eine Abschiedstour.

Alles geht einmal zu Ende. So auch die Zeit von Kapitän Maximilian Breier beim TB Oppau. Sechs Spiele, darunter vier Heimspiele – dann wird Breiers Zeit beim TB abgelaufen sein. „Es wird