Der Bereich Tiefbau führt ab Freitag, 12. April, bis Montag, 15. April, auf der B44 in beiden Fahrtrichtungen Kampfmittelsondierungen im Bereich des Ziegeleiwegs durch. Für die Arbeit ist es erforderlich, die B44 in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr voll zu sperren. Die Vollsperrung beginnt am Freitag um 19 Uhr und endet am Montag um 5 Uhr. Verkehrsteilnehmer sollten der ausgeschilderten großräumigen Umleitung folgen. Die Umleitung nach Mannheim erfolgt über die B37, Bürgermeister-Kutterer- und Heinigstraße zurück zur B44. Für den Verkehr in Richtung Bad Dürkheim erfolgt die Umleitung über Rheinufer-, Carl-Bosch-, Brunckstraße, L523 zur B9. Die Sperrung dient der Vorbereitung von Arbeiten für die Helmut-Kohl-Allee, Bereich Westbrücke. An den nachfolgenden Wochenenden sind weitere Vollsperrungen der B44 geplant. Hierzu werde rechtzeitig informiert. Verkehrsteilnehmer sollen die Sperrung über die B9 sowie über die A6 und A61 großräumig zu umfahren, da mit erheblichen Behinderungen zu rechnen sei.