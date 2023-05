Um die Sauberkeit im Stadtteil Hemshof zu verbessern, will die Stadt eine breit angelegte Kampagne starten. Neben Müllsammelaktionen sollen die Bewohner aufgeklärt sowie Kinder und Jugendliche in Schulen und Kitas mit einem Theaterstück für die Problematik sensibilisiert werden.

Bei der Vorstellung der Kampagne durch die Agentur „Dreivorzwölf Marketing“ im Ortsbeirat Nord fiel die Reaktion gemischt aus. Andreas Bauer von der SPD-Fraktion hakte nach, wie bereits vorhandene Initiativen in die neue Kampagne eingebunden werden sollen. Ortsvorsteher Osman Gürsoy (SPD) informierte über die Pläne der Verwaltung. Demnach steht die Vorbereitung der Kampagne „Besser leben ohne Müll – Gemeinsam für einen sauberen Stadtteil“ kurz vor dem Abschluss. Einen konkreten Starttermin gebe es noch nicht. Es soll 52 bis 56 Einsatztage geben, jeweils freitags oder samstags. Mit einer Plakataktion soll auf Info-Stände aufmerksam gemacht werden, die auch durch Aktionen wie ein Glücksrad Menschen anziehen sollen. Bei der Ansprache der Bürger im Hemshof werde es die Unterstützung der „Initiative Sauberer Hemshof“ geben. Auch die Umweltpaten, fünf Einzelpersonen und zwei Gruppen, sollen dafür gewonnen werden. Dazu sind Kooperationen mit Kitas und Schulen vorgesehen. Etwa mit Auftritten des Umwelttheaters in den zwei Grundschulen. Eingeladen werden sollen dazu auch die Vorschulkinder von benachbarten Kitas, wie es von der Stadtverwaltung heißt. Geplant sei auch eine gemeinsame Müllsammelaktion mit dem Jugendtreff International und der Initiative „Surfrider Baden-Pfalz“.

SPD-Sprecher Bauer zeigte sich enttäuscht. „Glücksräder und solche Info-Aktionen gehen an der Lebensrealität im Quartier vorbei. Ich will nicht wissen, was das alles kostet“, sagte er. „Es ist schade, dass Projekte wie die Videoüberwachung erst jetzt beginnen. Aber immerhin tut sich etwas“, meinte CDU-Ortsbeirat Wolfgang Leibig.