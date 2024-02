Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hotelfachkraft, Handwerker oder doch vielleicht Pfarrerin? Bei der diesjährigen Messe „Jobs for Future“ in der Maimarkthalle galt in Anlehnung an die Worte der britischen Schriftstellerin George Eliot: „Es ist nie zu spät, das zu werden, was man hätte sein können.“

Bürgermeister Volker Proffen (CDU) hatte die Worte der Schriftstellerin zur Eröffnung ausgegraben und sie beschreiben die Messe überaus treffend. Denn: Unter den 319