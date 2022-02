Im Landesimpfzentrum in der Walzmühle sind ab sofort auch zweite Corona-Auffrischimpfungen möglich. Das bestätigt die Stadtverwaltung auf Anfrage. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine zweite Auffrischimpfung für Menschen ab 70 Jahren, Bewohner und Betreute in Einrichtungen der Pflege, Menschen mit Immunschwäche sowie Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen. Die zweite Auffrischimpfung soll bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischimpfung erfolgen. Personen, die in Medizin- und Pflegeeinrichtungen beschäftigt sind, wird eine zweite Auffrischungsimpfung im Abstand von mindestens sechs Monaten zur ersten Auffrischungsimpfung empfohlen.

Die Registrierung für einen Impftermin ist unter www.impftermin.rlp.de möglich, alternativ kann man die Spritze gegen Covid-19 auch ohne Termin während der Betriebszeiten des Landesimpfzentrums bekommen, montags bis freitags, jeweils von 9.30 Uhr bis 17 Uhr.