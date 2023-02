Das Beste aus der Situation gemacht haben am Fasnachtsdienstag mehrere hundert Jecken in Oppau. Auf den liebgewonnenen Umzug, der in der Vergangenheit zum Abschluss der Kampagne Tausende in den Norden der Stadt gelockt hatte, mussten eingefleischte Fasnachter diesmal zwar verzichten. „Aber das war das erste und letzte Mal, dass ein Umzug ausgefallen ist, sowohl hier in Oppau als auch in den Schwesterstädten Ludwigshafen und Mannheim“, versprach Christoph Heller, Präsident des Großen Rates, in seiner Ansprache.

Zur Eröffnung der letzten Straßenfasnacht um 11.11 Uhr herrschte bereits reges Treiben rund ums Bürgerhaus. Gastgeber Uwe Geißendörfer, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Oppauer und Edigheimer Vereine assistierte bei der Begrüßung die Lambsheimer Prinzessin Vanessa. Bei Kaiserwetter wechselten sich den ganzen Nachmittag über Akteure auf der Bühne ab.

Frenetischen Applaus ernteten etwa das Männerballett der Oppauer Ortsgruppe des Pfälzerwaldvereins oder die „Steppenden Deppen“ der Ruchheimer Schlosshogger, die beim flotten Kostümwechsel wieder zu Hochleistungen aufliefen. Beim Pfalzlied stimmten die bunt kostümierten Narren ebenso lautstark ein wie bei den kultigen Fasnachtsschlagern.