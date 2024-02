Nach einer Hunde-Attacke am 15. Februar in Ludwigshafen, bei der ein 17-Jähriger und ein Polizist verletzt wurden, fordert die Tierrechtsorganisation Peta auch für Rheinland-Pfalz die Einführung eines Hundeführerscheins nach dem Vorbild Niedersachsens – wie schon nach einem Vorfall mit Verletzten Ende November in Ruchheim. Mehr dazu hier.