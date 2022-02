„Die massiv gestiegenen Preise für Öl, Kohle und Gas haben die Heiz- und Stromkosten in die Höhe schnellen lassen. Um diese Belastungen abzufedern, haben Grüne, SPD und FDP in der Bundesregierung jetzt einen Vorschlag für einen Heizkostenzuschuss auf den Weg gebracht“, sagt Armin Grau. Anlässlich des diese Woche beschlossenen Vorschlags für einen Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger, Studierende und Azubis erklärt der grüne Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal: Dieser Zuschuss sei nur ein erster Schritt einer Reihe geplanter Entlastungen und solle besonders schwer betroffene Haushalte unterstützen, die auf Leistungen angewiesen seien. „Deutschlandweit betrifft er über 2,1 Millionen Menschen“, sagt der 62-Jährige aus Altrip. Gerade in Ludwigshafen seien viele Menschen von steigenden Heizkosten betroffen. Sie würden jetzt entlastet.

Umstieg auf erneuerbare Energien beschleunigen