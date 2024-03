Parkprobleme sind in der Nördlichen Innenstadt nicht neu. In der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates beschwerten sich Anwohner über wildes Parken in der Welserstraße: „Die Feuerwehr würde dort bei einem Brand nicht durchkommen“, erklärte eine Anwohnerin. „Die Brandgefahr sollte man nicht unterschätzen, denn der Hemshof hat eine alte Bausubstanz, in der es zum Beispiel noch viele Holztreppenhäuser gibt“, unterstützte FDP-Sprecher Friedrich Bauer die Wortmeldung aus der Bürgerschaft, die sich für eine gemeinsame Rundfahrt mit Vollzugsdienst und Feuerwehr, ähnlich der vor wenigen Tagen in Ruchheim, wünschten. Ein CDU-Antrag zur verstärkten Kontrolle des ruhenden Verkehrs in der Schanzstraße ging an anderer Örtlichkeit in die gleiche Richtung, allerdings ohne den Hinweis auf mögliche Feuerwehreinsätze. Eine Stellungnahme aus der Verwaltung erhielt die CDU nicht. „Keine Antwort ist auch eine Antwort“, kommentierte Sprecher Wolfgang Leibig.