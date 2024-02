Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Expecto Patronum!“ heißt es am 8. März bei einem besonderen Gottesdienst in der Ludwigshafener Melanchthonkirche. Der berühmte Zauberspruch und andere legendäre Symbole aus der Harry-Potter-Reihe spielen dabei eine große Rolle. Vielen jungen Leuten hat das Format bei der Premiere in Bockenheim gut gefallen. Aber es gibt auch krasse Kritik.

Bei einem Gottesdienst Ende Januar wurde es magisch in der kleinen Lambertskirche in Bockenheim.