Jetzt ist das Dutzend voll: Der Hans-Klüber-Platz hinter dem Wilhelm-Hack-Museum ist nunmehr seit zwölf Jahren Treffpunkt begeisterter Gärtner und Gärtnerinnen. Der Hackmuseumsgarten ist ein Ort der Begegnung für Menschen abseits von Sprache, Einkommen, Bildungsgrad oder Religion – eben ein „Garten für Alle“. Eigeninitiative, Gemeinschaft und Nachhaltigkeit stehen im Zentrum dieser grünen Oase, die dank der liebevollen Pflege zahlreicher Ludwigshafener jedes Jahr in ihrer lebendigen Vielfalt erneut erblüht. Am Freitag, 26. April, 17 Uhr, feiern die Gärtner gemeinsam mit Besuchern den Start in die zwölfte Saison. Grußworte spricht die Leiterin des Bereichs Kultur der Stadt, Stefanie Kleinsorge. Das musikalische Programm wird gestaltet von der Blasmusikgruppe Rhein-Neckar Böhmische. Das Spielmobil Rolli lädt Kinder zum Mitspielen ein.

Von April bis Oktober gibt es auch in diesem Jahr immer etwas zu erkunden, zu erfahren und zu erleben im Hackgarten: von Brotback-Workshops, Malkursen, Schreibwerkstatt, Musik- und Erzählcafés, Meditationsübungen, Stuhl-Yoga und Konzerten bis hin zum Eritreischen Fest– alle sind dabei eingeladen, Teil der Gartengemeinschaft zu werden. Viele von der Gärtnerschaft organisierte Angebote sind kostenfrei.

2020 wurde der Hackgarten übrigens mit dem Sonderpreis „UN-Dekade Biologische Vielfalt. Soziale Natur, Natur für alle“ sowie 2023 mit dem Brückenpreis des Landes Rheinland-Pfalz in der Kategorie „Bürgerschaftliches Engagement für eine nachhaltige Welt“ ausgezeichnet.

Programm, Infos und Anmeldung im Netz unter www.wilhelmhack.museum/de/museum/hack-museumsgarten.