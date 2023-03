Unter großer Anteilnahme aus der Stadtgesellschaft hat am Freitagmittag die Trauerfeier für Udo Scheuermann stattgefunden, der am 12. März im Alter von 77 Jahren gestorben ist. Viele Menschen wollten dem SPD-Politiker und langjährigen Oppauer Ortsvorsteher die letzte Ehre erweisen, darunter auch Alt-OB Eva Lohse (CDU), zahlreiche Vereinsvertreter und eine Delegation aus der französischen Partnergemeinde Breuil le Sec. Alt-OB Wolfgang Schulte blickte in einer Trauerrede auf Scheuermanns Leben zurück und der amtierende Ortsvorsteher Frank Meier (beide SPD) fand persönliche Worte zum Abschied. Die Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof war voll, ein Teil der Trauergemeinde musste draußen vor der Tür die Feier verfolgen. Viele aktive und ehemalige Politiker aller Parteien sowie zahlreiche Ortsvorsteher waren gekommen, den Stadtvorstand vertraten die Dezernenten Andreas Schwarz (SPD) und Cornelia Reifenberg (CDU).