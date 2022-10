Aus Sicht der Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten spricht nichts gegen eine Straße oder Brücke, die den Namen Michail Gorbatschow trägt. „Die Verdienste Gorbatschows bei der deutschen und europäischen Einigung sind unbestritten. Wir halten daher eine Ehrung durch einen Straßen- oder Brückennamen in Ludwigshafen für angebracht“, sagt Fraktionsvorsitzender Raik Dreher. Der Vorschlag, die neue Brücke über den Hauptbahnhof nach Gorbatschow zu benennen, habe Charme und knüpfe an sein Lebenswerk an, nämlich im übertragenen Sinne, Brücken zu bauen und verschiedene Lager zu einen. „Wir sehen allerdings das Problem, dass wir bereits hier und heute eine verfrühte Diskussion führen, da die angedachte Brücke über dem Hauptbahnhof noch lange nicht gebaut ist“, so Dreher. „Sicherlich wird es auch noch andere Möglichkeiten geben, einem Platz oder einer neuen Straße, die Gorbatschow gerecht wird, seinen Namen zu verleihen. Wir sollten uns daher die nötige Zeit nehmen, eine richtige Entscheidung zu treffen.“

Wie mehrfach berichtet, zeichnet sich für den Vorschlag der Freien Wähler, die geplante vierspurige Brücke über das Bahngelände nach dem am 30. August verstorbenen sowjetischen Ex-Präsidenten zu benennen, eine politische Mehrheit ab.