Die Grünen im Stadtrat begrüßen die Planungen des Freiburger Projektentwicklers Hans-Peter Unmüßig, auf dem Berliner Platz ein maximal sieben Stockwerke hohes Bürogebäude zu errichten, das eventuell als neues Rathaus der Stadt genutzt werden könnte. Sie waren im März dem Bau- und Grundstücksausschuss in nicht-öffentlicher Sitzung vorgestellt worden.

„Nach über zehn Jahren der Auseinandersetzung über die Zukunft des Berliner Platzes liegt jetzt erstmals ein diskutabler und wohl auch realistischer Vorschlag auf dem Tisch“, kommentiert der scheidende Co-Fraktionsvorsitzende Hans-Uwe Daumann den Vorschlag. „Wir sehen uns durch die Aussagen von Herrn Unmüßig, sein Entwurf sei ,zeitgemäß’ und ,angemessen’ bestätigt.“ Das mittlerweile verworfene 19-stöckige Hochhausprojekt „Metropol“, das den Platz erdrückt und mit seiner Spiegelfassade teils verschattet, teils Anwohner ringsherum geblendet hätte, hätten die Grünen von Beginn an abgelehnt.

Der benachbarte Platanenhain bliebe mit Unmüßigs Skizze gestaltbarer, die Bismarckstraße könnte verkehrsberuhigt werden. Die Grünen bleiben dennoch bei ihrer Forderung, die Aufenthaltsqualität auf dem hochfrequentierten Berliner Platz ganzheitlich zu gewährleisten. Schlüsselimmobilien in der Nachbarschaft stünden teilweise weiterhin vor einer ungewissen Zukunft. Unmüßigs Vision von einem geteilten Rathaus in der ehemaligen Postbank und im Neubau auf dem Berliner Platz sei nicht ohne Risiken und müsse in Ruhe diskutiert werden. „Auch wenn wir uns eine baldige Lösung für den Berliner Platz wünschen, übers Knie brechen sollten wir sie nicht.“