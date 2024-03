Die Stadtratsfraktion Grüne im Rat begrüßt die Vorschläge für den Berliner Platz, die der in Friesenheim lebende und in Mannheim arbeitenden Architekt Johannes Fokken mit Studierenden der University of Applied Sciences (UAS) in Frankfurt erarbeitet hat. „Die ewige Baugrube am Berliner Platz schreit nach einer Zwischennutzung. Ein Sportfeld, Urban-Gardening oder eine Open-Air-Bühne könnten die Hinterlassenschaft des insolventen Investors aus ihrer Tristesse herausreißen“, meint Fraktionsvorsitzende Monika Kleinschnitger. „Als Innenstadt-Bewohnerin sage ich den Insolvenzverwaltern: Gebt uns endlich den zentralen Platz der Stadt zurück. Die Studierenden der Frankfurter Hochschule haben gleich eine ganze Reihe von diskutablen und mit vertretbarem Aufwand umsetzbaren Gestaltungsvorschlägen entwickelt. Wir bedanken uns und fordern von der Stadt, sich kurzfristig dafür einzusetzen, dass der jahrelange Stillstand am Berliner Platz bald ein Ende hat.“

Mitte 2022 hatte die „Metropol“-Projektentwicklungsgesellschaft einen Insolvenzantrag gestellt, nachdem die Finanzierer des Millionenvorhabens den Geldhahn für den 19 Stockwerke hoch geplanten Komplex zugedreht hatten. Das Thema ist längst ein Politikum.