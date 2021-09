Zum Start in die neue Tischtennis-Saison hat der TTV Mutterstadt in der Ersten Pfalzliga einen ungefährdeten Sieg eingefahren. In der darunterliegenden Spielklasse hatte der TTC Oppau II bei seinem Auftakterfolg mehr Mühe.

Mit einem komfortablen 9:4-Erfolg gegen die SG Waldfischbach ist der TTV Mutterstadt in die neue Tischtennis-Saison gestartet. „Endlich konnte es wieder mit Doppeln losgehen, denn ein Spielbetrieb ist ja nur mit Einhaltung der 3G-Regel erlaubt“, freute sich Mutterstadts Kapitän Frank Schulz über die Rückkehr zum regulären Modus. Denn in der zurückliegenden und schließlich abgebrochenen Saison wurde coronabedingt noch auf die beliebten Paarduelle verzichtet.

Allerdings ernüchterte das Ergebnis der drei Eingangsdoppel etwas. „Leider kamen wir nicht so gut ins Rollen wie erwartet und lagen 1:2 zurück“, so der Spielführer des TTV. In den anschließenden Einzeln brachten Lienhard Scholz, Rolf Ludwig, Schulz, Harald Schmitz und Gustav Knapek Mutterstadt mit fünf Siegen in Folge hingegen klar in Führung.

Ein spannendes Duell lieferte sich Florian Daubner gegen Bernd Kesselring. „Unser Youngster kam gut ins Spiel, legte ein 2:0 vor, schaffte es aber nicht, den Sack zuzumachen und unterlag in Satz fünf“, schilderte Schulz den knappen Spielverlauf. Am Ende sorgten Scholz, Ludwig und Schmitz mit ihren zweiten Einzel-Erfolgen für den verdienten Sieg.