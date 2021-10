Ein Unbekannter hat am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr eine Fußgängerin auf dem Weg von der Frankenthaler Straße in Richtung Hauptbahnhof unsittlich berührt. Nach Polizeiangaben griff der Mann in der Lorientallee (Mitte) der Frau ans Gesäß. Der Täter soll 16 bis 18 Jahre alt, sehr schlank, etwa 1,80 Meter groß und dunkelhäutig sein. Er trug eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover und helle Sneakers. Hinweise unter Telefon 963-2122 an die Polizei.