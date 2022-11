Ein 77-jähriger Radfahrer ist laut Polizei am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Edigheim verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er war auf der Auholz- in Richtung Uhlandstraße unterwegs. Ein 28-jähriger Autofahrer fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache kam es in einer Kurve zum Frontalzusammenstoß. Der Radler stürzte dabei auf die Windschutzscheibe des Pkw. Sachschaden: rund 1250 Euro.