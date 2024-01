Der nächste Blumenstrauß für Constanze Kraus: Die CDU-Politikerin und Stadträtin ist am Dienstagabend offiziell aus dem Friesenheimer Ortsbeirat verabschiedet worden. Der Grund: Kraus verlegt ihren Lebensmittelpunkt in den Stadtteil Süd. „Ich habe 30 Jahre hier gewohnt und hier eine Familie gegründet, meine Kinder sind hier zur Schule gegangen. Ich habe gerne hier gelebt“, sagte sie am Ende der Sitzung. Sie werde Friesenheim immer verbunden bleiben. Wer für Kraus in den Ortsbeirat nachrückt, steht noch nicht fest. An ihrem 58. Geburtstag (20. Januar) war Kraus, die bei der Wohnungsbaugesellschaft GAG beschäftigt ist, auf Platz 2 der CDU-Stadtratsliste für die Kommunalwahl am 9. Juni nominiert worden. Sie erhielt 82 Prozent der Stimmen.