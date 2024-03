Wie bei einer Infoveranstaltung der Stadt im Dezember im Pfalzbau versprochen, wird es laut Süd-Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) am Mittwochabend, 19 Uhr, zum Thema Unterbringung von Geflüchteten im Walzmühle-Center eine erste Anwohnerversammlung geben. „Die Anwohner sollen offen darüber sprechen können, was sie bedrückt“, sagte Heller am Dienstagabend bei der Sitzung des Ortsbeirats. Politiker und Medien seien dazu nicht eingeladen, lediglich Vertreter der Verwaltung. Die übergangsweise Einquartierung von bis zu 400 Geflüchteten auf einer ehemaligen Supermarktfläche sorgte bei Anliegern für Kritik. Heller regte daher ein monatliches Treffen für Anwohner an, um den Unmut zu kanalisieren und Druck vom Kessel zu nehmen.