Die weiteste Anreise des Jahres steht Hallenhockey-Regionalligist TFC Ludwigshafen am Wochenende bevor. Am Samstag sind die Löwen beim ASV München zu Gast (Samstag, 16 Uhr, Elektrahalle). Sonntags, 12 Uhr, muss der Tabellenzweite gegen den HLC Rot-Weiß München ran (Marsplatz).

Besonders brisant: Auch Spitzenreiter HTC Würzburg hat ein München-Wochenende vor sich. Wer bringt mehr Punkte mit nach Hause und geht als Tabellenführer in die Weihnachtspause? Drei Zähler trennen die beiden Konkurrenten derzeit.

Allerdings tritt der TFC die Reise ohne ihre beiden Leistungsträger Alexander Matz und Sebastian Minges an, Fabian Magin wird samstagnachts nachkommen. Wieder mit an Bord ist Toni Varvatsos. „Dennoch sind wir auch mit den Ausfällen konkurrenzfähig und nehmen die lange Anreise natürlich auf uns, um auch aus Bayern mit Punkten in der Tasche nach Hause zu fahren“, zeigt sich TFC-Coach Philipp Grimmer kämpferisch. Beide Münchner Teams sind seiner Ansicht nach unangenehm zu spielen, „da sie aus einer sehr stabilen Defensive agieren.“ Sowohl der ASV als auch der bisher sieglose HLC RW rangieren auf den beiden letzten Rängen in der Tabelle. Geduld und das Minimieren eigener Fehler sollen der Weg für ein erfolgreiches Wochenende sein.