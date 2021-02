Das Land fördert die Ferienbetreuungsangebote in Ludwigshafen in diesem Jahr mit rund 40.000 Euro. Das haben die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Heike Scharfenberger und Anke Simon mitgeteilt. „Die Aussicht auf einen abwechslungsreichen und spannenden Sommer ist gerade jetzt eine schöne Perspektive für unsere Kinder und Jugendlichen“, sagen die beiden Politikerinnen. So sei zum Beispiel die Stadtranderholung an der Großen Blies „ein unverzichtbarer Bestandteil des Ludwigshafener Ferienangebots für Kinder“, etwa auch in Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Jedes Jugendamt erhalte neben einer finanziellen Grundausstattung von 7400 Euro eine individuelle Summe, die sich nach dem Anteil der Kinder zwischen sechs und 13 Jahren in einem Jugendamtsbezirk richte. In Ludwigshafen seien dies 13.280 Kinder. Das Land hat die Mittel für die Ferienbetreuung laut Simon und Scharfenberger in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt.