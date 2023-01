Nach zwei Jahren, in denen die Hallenstadtmeisterschaft der Fußballer wegen der Corona-Pandemie nicht ausgetragen werden konnte, war es am Sonntag wieder so weit. Die 40. Ausgabe in der Eberthalle begeisterte wieder die Fans – und fand einen erwarteten Sieger.

Die Lust auf Hallenfußball ist ungebrochen. 2000 Zuschauer fanden den Weg in die Friedrich-Ebert-Halle, um ihre Teams anzufeuern, mitzufiebern und zu sehen, wer der 40. Stadtmeister wird. Zwei Jahre mussten sie darauf warten – ebenso wie die Organisatoren der beliebten Veranstaltung.

Am Ende sahen die Fans insgesamt 145 Tore – 19 weniger als bei der letzten Auflage 2020. Und sie sahen einen Favoritensieg: Oberligist Arminia Ludwigshafen setzte sich im Endspiel gegen das Überraschungsteam SG Edigheim mit 2:0 durch und krönte sich zum insgesamt neunten Mal zum Stadtmeister und zum Nachfolger des SV Südwest Ludwigshafen, der das Turnier 2020 gewonnen hatte.

Reibungslose Zusammenarbeit

Rundum zufrieden waren die Organisatoren der Veranstaltung, die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom), der Ludwigshafener Sportverband (LSV) und das Sportreferat der Stadt, mit der Neuauflage. „Ich bin begeister, dass alles weitergelaufen ist, als ob es keine Unterbrechung gegeben hätte“, sagte der LSV-Vorsitzende Winfried Ringwald. „Die Zuschauer sind wieder da, sind begeistert – fast so, als ob nichts gewesen wäre. Auch die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Lukom und uns ist wieder reibungslos gelaufen.“

So sehen Sieger aus: die Mannschaft von Pberligist Arminia. Foto: Moray

OB schon beim ersten Anstoß in der Halle

Auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) war froh, dass das Hallenspektakel ein gelungenes Comeback gefeiert hat: „Es war einfach höchste Zeit, dass das Tuner wieder steigen konnte“, meinte die OB, die es sich nehmen ließ, schon morgens um 9 Uhr beim Eröffnungsspiel dabei zu sein. „Die Stimmung ist einfach immer wieder ganz fantastisch bei diesem Turnier. Die Spieler haben Spaß, die Zuschauer haben Spaß – und vor allem geht es immer fair zu. Es ist einfach gut, dass die Stadtmeisterschaft nach zwei Jahren wieder da ist.“

