Der Start ins neue Fußballjahr hat sich der Trainer von Oberligist FC Arminia, Andreas Brill, sicher genau so erhofft: 2:0 besiegte sein Team im Finale des Hallenmasters gegen Bezirksligist SG Edigheim. Wieso dieser Erfolg so wichtig ist, verrät der Coach im Interview.

Glückwunsch, Herr Brill. Im Finale war Ihr Team überlegen. Der Weg dorthin war steinig, vor allem im engen Halbfinale gegen den FC Croatia. Warum war diese Begegnung so schwer für Ihre Mannschaft?

Die Kroaten sind technisch gut und standen relativ tief. Wir haben uns zu wenig bewegt, hatten keine gute Raumaufteilung, keine gute Positionierung, und dann wird’s schwer. Ich war da nicht ganz so zufrieden.

Zufrieden können Sie am Ende aber dennoch sein. Was bedeutet Ihnen dieser Erfolg?

Es war erst mal schön, dass das Turnier wieder stattgefunden hat nach der Corona-Pause. So wie ich hörte, war es ausverkauft. Als Favorit wollten wir der Rolle gerecht werden. Unterm Strich ist uns das gelungen, auch wenn wir etwas gebraucht haben, um ins Turnier zu kommen. Aber das kann für die Vorbereitung einen Schub geben. Wir haben ein ganz entscheidendes Spiel gegen Auersmacher. Und deswegen sind wir froh über dieses Erfolgserlebnis.

Kulisse in der Eberthalle. Foto: Moray

Hatten Sie Sorge, dass sich einer Ihrer Spieler in der Halle verletzt?

Ja, ich glaube aber, dass das klassenunabhängig ist. Der Spaß steht im Vordergrund. Da hofft man nicht, dass sich ein eigener Spieler oder einer der anderen Mannschaften verletzt. Das war ja schon mal anders. Von daher sind wir froh, dass wir gesund nach Hause fahren können.

