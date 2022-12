Nicht nur Hausärzte stehen immer mehr unter Druck, weil Personal fehlt, auch die Fachärzte setzen entsprechende Hilferufe ab. Die Brisanz der Situation, mögliche Lösungsansätze und den Nervfaktor der deutschen Bürokratie - ein Interview mit einem Orthopäden und Rheumatologen aus Ludwigshafen lesen Sie hier.

Wie sicher fühlen sich die Mannheimer? Wo herrscht für die Behörden Handlungsbedarf? Noch im Dezember sollen 25.000 zufällig ausgewählte Bürger zu ihrem Sicherheitsempfinden in der Stadt befragt werden. Mehr dazu hier.

Die Gastronomieszene in Frankenthal verliert eine ihrer traditionsreichsten Gaststätten. Das „Braustübl“ mit seiner museumsreifen Kaffeekannensammlung schließt die Pforten. Wirtin Margarethe Gniewkowski hört zum Ende des Jahres auf. Warum? Das lesen Sie hier.

Über ein Jahr ist es her, dass Elke Heidenreich in Schifferstadt mit dem Ernst-Johann-Literaturpreis ausgezeichnet worden ist. Damals hatte die Entertainerin und Schriftstellerin Bürgermeisterin Ilona Volk versprochen, zu einer Lesung wiederzukommen. Jetzt hat sie ihr Versprechen eingelöst. Mehr dazu finden Sie hier.

Immer mehr Schließtage in den Kitas - für einen Teil davon haben Speyerer Elternvertreter Verständnis. Beim freien halben Tag zum Besuch des Brezelfests, den die Stadtverwaltung Speyer 2023 auch für Kita-Personal einführen will, sieht das anders aus. Was hinter der Neuerung steckt, lesen Sie hier.