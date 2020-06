Die Ludwigshafener Pflanzenwelt hat Zuwachs bekommen. Das Unternehmen Tarkett hat dem Grünen Kreis fünf Bäume gespendet, die im Ebertpark (Friesenheim) und im Zedtwitzpark (Mundenheim) eingepflanzt worden sind. Der Grüne Kreis Ludwigshafen sucht weitere Sponsoren für neue Bäume.

Der Bodenbelagshersteller Tarkett ist im April mit rund 80 Mitarbeitern von Frankenthal in ein neues und klimaneutrales Gebäude in der Rheinallee nach Ludwigshafen umgezogen. Michael Cordier, Vorsitzender des Grünen Kreises, hat die Baumspende eingefädelt. Mehr als 1600 Bäume hat die Gartenbauorganisation in Ludwigshafen mittlerweile gepflanzt. Jährlich wird auch mit rund 500 Kindern eine Blumenpflanzaktion gestartet, die in diesem Jahr wegen Corona ausfallen musste.

„Mehr Bäume und mehr Pflanzen bedeuten mehr Lebensqualität in unser Stadt“, sagt Cordier. Es werde immer schwieriger, Firmen und private Unterstützer als Spender zu gewinnen. Umso mehr freue er sich, dass Tarkett nun fünf Bäume gespendet habe. Der Grüne Kreis rannte bei dem Unternehmen offene Türen ein, denn Tarkett hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr bereits über 7660 Baumsetzlinge deutschlandweit an die Organisation „I plant a tree“ (Ich pflanze einen Baum) gespendet.

Im Ebert- und Zedwitzpark gepflanzt

Am Montag wurden die Bäume offiziell übergeben – zwei Französische Ahorn im Ebertpark und drei Kaukasische Flügelnuss-Bäume im Zedtwitzpark. „Es ist uns wichtig, der Stadt Ludwigshafen vom ersten Tag an zu zeigen, dass uns eine gesunde und nachhaltige gemeinsame Zukunft am Herzen liegt“, betont Tilo Höbel von der Tarkett Holding.

Mit einer 140-jährigen Geschichte ist Tarkett nach eigenen Angaben ein weltweit führendes Unternehmen für Fußböden und Sportbeläge, das im Jahr 2019 einen Nettoumsatz von drei Milliarden Euro erwirtschaftet hat. Zur Produktpalette gehören Vinylboden, Linoleum, Teppichboden, Holzfußboden, Kunstrasen und Laufbahnen für Athleten. Die Unternehmensgruppe beliefert Kunden in mehr als 100 Ländern. Tarkett beschäftigt 12.500 Mitarbeiter und verfügt über 33 Industrieanlagen. Das Unternehmen verkauft jeden Tag 1,3 Millionen Quadratmeter an Bodenbelägen für Krankenhäuser, Schulen, Wohnungen, Hotels, Büros, Geschäfte und Sportplätze.